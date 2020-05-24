«Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Россияне угадали автора главного призыва к изоляции

Большинство россиян правильно ответили на вопрос, кому принадлежит фраза «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку». Опрос проводили в честь 80-летия со дня рождения Иосифа Бродского.

Опрос проходил среди подписчиков страниц стопкоронавирус.рф в мессенджерах Telegram и Viber. Авторы спросили, кому принадлежит эта фраза, ставшая одним из главных призывов периода самоизоляции.

«Респондентам было предложено выбрать из пяти вариантов ответа, и большинство опрошенных (56% в Telegram и 77% в Viber) верно указали Иосифа Бродского. 15 и 16% соответственно считают, что знаменитый призыв принадлежит представителю Всемирной организации здравоохранения», — рассказали авторы опроса.

Среди других вариантов, которые выбирали подписчики, Владимир Маяковский, Роберт Рождественский, Борис Пастернак.

В опросе приняли участие более 40 тысяч человек.

Период самоизоляции начался в России в конце марта. В большинстве регионов выходить из дома можно только по уважительной причине, запрещены массовые мероприятия, не работает сфера услуг и магазины без товаров первой необходимости.

Изоляцию ввели, чтобы сдержать распространение коронавируса. По информации на 24 мая, COVID-19 диагностировали у 344 тысяч человек в России.