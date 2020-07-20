«Говорил о погоде простыми и яркими фразами»: Евгений Тишковец назвал большой утратой смерть Александра Беляева

Ведущий прогноза погоды Александр Беляев стал первым, кто стал интересным и необычным способом сообщать о том, какие природные явления ожидаются в ближайшие дни. Об этом «360» заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он подчеркнул, что лично они знакомы не были. Но он прекрасно помнит, как в студенческие годы его вместе с однокурсниками впечатляли прогнозы Беляева на НТВ.

«Мы обучались на гидрометеорологическом факультете с военным уклоном. И с огромным интересом наблюдали такого незаурядного и выдающегося человека. Когда он рассказывал о погоде обывателям простыми и яркими фразами», — вспомнил Тишковец.

При этом он отметил, что Беляев не был дипломированным метеорологом. Он окончил географический факультет. Но то, что он освоил новое для себя направление, говорит о том, что это был человек необычайного таланта.

«Его уход — это большая утрата для нашего метеорологического цеха, и глубокие соболезнования родным и близким этого выдающегося и интереснейшего человека», — подытожил Евгений Тишковец.

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев умер в 71 год. Последние несколько лет он вел непрерывную борьбу с онкологическим заболеванием. В прогнозе погоды на НТВ его сменил Прохор Шаляпин, который в беседе с «360» заявил, что Беляев был для него как старший брат.