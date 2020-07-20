«Он был как старший брат»: ведущий прогноза погоды Прохор Шаляпин рассказал о знакомстве с Александром Беляевым

Ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев был очень доброжелательным человеком и постоянно говорил комплименты. Об этом «360» рассказал певец Прохор Шаляпин, который стал новым ведущим программы о погоде.

По его словам, с первого дня знакомства Беляев показал себя теплым и душевным человеком.

«Он на НТВ работал раз в неделю, а потом вообще ушел по состоянию здоровья. Я его обнял. Он был как старший брат. Очень теплое его отношение. Всегда комплименты отвешивал моим ярким пиджакам. Они ему нравились», — поделился Шаляпин.

По его словам, Беляев был настоящим профессионалом в области метеорологии. Все смотрели на него как на настоящего профессора.

«Я в этом плане просто ведущий — объявить текст и все. Я его даже написать не могу», — пояснил Шаляпин. Он выразил соболезнования всем родным и близким Александра Беляева.

О смерти знаменитого ведущего прогноза погоды Александра Беляева стало известно в понедельник, 20 июля. Об этом написал на своей странице в Twitter Ведущий телеканала «Россия 1» Андрей Малахов. Он назвал Беляева «человеком-праздником, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу».

В последние годы Александр Беляев боролся с онкологией. В этом году он перенес две операции. Заболевание у ведущего началось на фоне диабета второго типа.