«Говорил, что его скоро отпустят и шутил»: Новикова рассказала о последних днях Трушкина

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин в последние дни своей жизни не падал духом: он шутил и ждал скорой выписки из больницы. Об этом «360» рассказала артистка эстрады Клара Новикова.

«Он чувствовал себя лучше и сказал, что его отпустят через пять-шесть дней. Шутил. Такой хороший голос у него уже был.<…> Он сам (когда оказался в больнице в Коммунарке — прим. ред.) позвонил мне: „Кларик, не болей, пожалуйста, очень тяжелая болезнь“. А через две недели звучал уже хорошо», — поделилась Новикова.

Собеседница добавила, что смерть Трушкина стала для нее совершеннейшим шоком.

«Он был очень тонким писателем. Очень чутким», — подчеркнула артистка.

По словам Новиковой, Трушкин жил замкнуто, писал пьесы Среди всех авторов, которые пишут для артистов эстрады, он стоял особняком.

Анатолий Трушкин умер от COVID-19 на 79-м году жизни. С последствиями заражения коронавирусом он боролся целый месяц. Болезнь протекала тяжело. Сначала он попал в реанимацию. Потом Трушкину стало лучше и писателя перевели в обычную палату. Внезапно состояние стало ухудшаться и его снова перевели в ОРИТ. Спасти Трушкина не удалось.