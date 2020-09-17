«Готовьте пакеты»: космонавт привел совет Гагарина после полета в космос

В 1961 году первый космонавт Юрий Гагарин отправился на орбиту. После полета он рекомендовал коллегам «готовить пакеты». Из-за невесомости с вестибулярным аппаратом могли возникнуть проблемы.

Данный Гагриным совет вспомнил дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Елисеев. Его рассказ попал на видео, опубликованное на YouTube-канале Московского музея космонавтики.

«Когда собрался впервые <…> с первой группой космонавтов, он им сказал: „Ребята, готовьте пакеты“», — вспомнил Елисеев услышанные о Гагарине рассказы.

Космонавт первым ощутил на себе, что невесомость плохо действует на вестибулярный аппарат. Он предупредил о возникающем чувстве тошноты и головокружения.

Сам Елисеев лично не слышал рассказов Гагарина о полете в космос, сложностях во время него и того, что видел первый космонавт.

«Он вел себя так, как будто никогда и не летал», — заметил дважды Герой Советского Союза. По его словам, Гагарину было несвойственно придумывать что-либо для привлечения внимания.

Юрий Гагарин стал первым человеком на Земле, побывавшем в космосе. Спустя семь лет после полета — в 1968 году — он погиб во время тренировочного полета.

Алексей Елисеев побывал на орбите трижды, один раз выходил в открытый космос.