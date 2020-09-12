Российские космонавты выйдут в открытый космос из нового модуля «Поиск»

Очередной выход российских космонавтов с борта МКС намечен на осень 2020 года. Выход будет впервые выполнен из нового модуля «Поиск».

«До конца 2020 года планируется выход из МИМ-2 (модуль „Поиск“ — прим. ред.) — впервые в истории, что обусловлено характером работ, которые космонавты будут выполнять при внекорабельной деятельности», — сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы Роскосмоса.

Сейчас космонавты выходят из модуля «Пирс», но в 2021 году его планируют отделить от станции, чтобы освободить место для модуля «Наука». После чего будут выходить из модуля «Поиск».

Информированный источник сообщил РИА «Новости», что новый выход с участием космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова может состояться уже в ноябре этого года. Последний раз россияне выходили в космос в мае 2019 года.

Ранее стало известно, что в конце сентября состоится запуск спутников российской низкоорбитальной системы связи «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2.1б». Кроме того, в августе начались работы над внешним дизайном ракеты-носителя «Союз-6».