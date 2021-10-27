Врачи объяснили, как получить не пришедший на «Госуслугах» QR-код

Сделавшим прививку от коронавируса россиянам, которые не получили QR-код на «Госуслугах», следует обратиться в поликлинику для получения сертификата о вакцинации. В медучреждении также могут перепроверить отправленные в систему сведения.

Приходить стоит в ту поликлинику, где была сделана прививка. Совет Ura.Ru дали бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев и иммунолог Ирина Ярцева.

«Если человек переболел или вакцинировался, но на „Госуслугах“ так и не появился заветный QR-код, то стоит обратиться в больницу, где ставили прививку», — заметил Малышев.

Ярцева посоветовала попросить у больницы перепроверить внесенные после вакцинации сведения. Иногда система дает сбой.

«Люди вакцинируются в одном месте, потом на „Госуслугах“ что-то летит, и пациенты начинают там числиться, как будто они вакцинированы в другой клинике», — пояснила она, добавив, что подобные случаи происходят регулярно.

Для получения QR-кода после COVID-19 следует обратиться к врачу.