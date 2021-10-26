Роспотребнадзор объяснил, как наверняка получить QR-код после COVID-19

Не у всех переболевших ковидом после этого появляется QR-код на сайте госуслуг. Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова рассказала, что для появления отметки о болезни недостаточно только одного положительного ПЦР-теста, сделанного в платной клинике.

«Сдать тест и получить результаты — это не то же самое, что поставить диагноз. Диагноз ставит врач, поэтому чтобы появилась отметка на госуслугах, необходимо обратиться к врачу, который должен подтвердить диагноз», — заявила Безбородова РИА «Новости».

Она добавила, что платные клиники передают сведения о положительных тестах на ковид в Роспотребнадзор, после чего тот отправляет данные в поликлинику и уведомляет человека, что он должен соблюдать карантин.

«Но мы не вносим данные в медицинские карты пациентов, это может сделать только врач, если к нему обратится пациент», — отметила специалист.

Именно поэтому нужно обратиться к врачу при положительном тесте даже с незначительными симптомами, резюмировала Безбородова.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса.