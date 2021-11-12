Государство должно быть ответственным за хранение биометрических данных жителей страны в единой системе биометрической идентификации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин обратил внимание, что сейчас эта информация все чаще используются для разных операций, в том числе и для оплаты проезда в метро Москвы, сообщило РИА «Новости».

«Считаю, что такая предельно личная информация должна храниться в единой государственной системе биометрической идентификации, то есть государство должно взять на себя ответственность за ее хранение», — сказал президент.

Он также указал на то, что у банков и ряда других организаций может быть доступ к этой информации, но только в полностью зашифрованном виде, исключающем любое внешнее вмешательство.

К биометрическим персональным данным относятся сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека. На их основе можно установить его личность. К ним относятся, в частности, отпечатки пальцев.