Специалист оценил безопасность биометрии

Биометрию все чаще используют российские банки, госструктуры и другие организации. Глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская в интервью NEWS.ru рассказала, чем опасна утечка биометрических данных и как от нее защититься.

Биометрические персональные данные — это сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основе которых можно установить его личность. Самый простой пример таких данных — отпечатки пальцев.

«Когда гражданин передает кому-либо свои персональные данные, в том числе биометрические, это всегда создает риски. Основная опасность дачи согласия на обработку биометрических данных заключается в том, что они могут быть использованы, например, для незаконного отслеживания и мониторинга людей», — сказала эксперт.

Поэтому, прежде чем предоставить свои биометрические данные, необходимо убедиться в надежности организации и узнать, с какой целью их будут использовать. Но полностью исключить утечку данных невозможно в любом случае.

«Утечки происходят и в госорганах, и в банках, и далеко не всегда это связано с громкими хакерскими атаками. Нередки случаи, когда недобросовестные сотрудники копируют базы данных клиентов и затем продают их. Такие действия, что очевидно, незаконны и становятся основанием для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности», — пояснила Куровская.

Поэтому биометрические данные лучше не предоставлять без крайней необходимости, считает специалист.