Общество 28 февраля 2024, 19:35 Гостям «Золотого граммофона» вручили папку с компроматом на певца Shaman Гости получили папку компромата на певца Shaman во время «Золотого граммофона» Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

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В воскресенье, 25 февраля, на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге гостям вручили подозрительную папку с компроматом на исполнителя Shaman. Об этом сообщило издание «Страсти».

По данным источника, в досье, где были порочащие артиста данные, лежала подборка высказываний владельца «Русской медиагруппы» и лидера группы «Земляне» Владимира Киселева. Исполнителя хита «Я русский!» обвиняли в неискренности и нежелании помочь российской армии.

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Кроме того, он вспомнил ситуацию с исполнением гимна на ВДНХ, куда вместе с Shaman пригласили детей из новых регионов, вошедших в состав России.

«Они на морозе старались, пели. Но на федеральном телеканале их голоса затерли, остался только Shaman и пара стоящих рядом артисток», — указали в материалах.

Ранее Shaman вместе с исполнителем Олегом Газмановым выступили перед гостями на выставке «Россия» в честь 23 Февраля.