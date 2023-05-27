27 мая 2023, 13:23
Гостиницу арендовали в Москве по программе «Один рубль за один метр»
Ефимов: Москва впервые сдала в аренду гостиницу программе «Один рубль за один метр»
Москва заключила первый договор аренды здания для гостиницы по льготной ставке. Новый отель появится в кирпичном здании 1870 года постройки на улице Зацепа. Об этом на официальном сайте мэра города рассказал заместитель столичного руководителя по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Для получения льготной ставки по аренде победителю аукциона, ООО «Ритм» предстоит выполнить ряд условий.
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«В течение 18 месяцев инвестор должен будет провести капитальный ремонт объекта, а затем открыть гостиницу», — отметил Ефимов.
Кроме того, номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади сооружения, а после прохождения классификация категория будущего отеля не может быть ниже «трех звезд».
Только после этого инвестор сможет обратиться в городской комитет по туризму для перехода на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год.
«Договор аренды здания для будущей гостиницы площадью 288,2 квадратных метра и земельного участка площадью более четырех соток заключен с победителем торгов на 20 лет», — заявил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
На востоке Москвы сдали помещение под детский сад по программе «Один рубль за квадратный метр».
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