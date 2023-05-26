Общество 26 мая 2023, 15:00 Детский сад по программе «Один рубль за квадратный метр» откроется на востоке Москвы в сентябре Вице-мэр Ефимов: инвестор по льготной программе аренды откроет детский сад на 200 мест Фото Е.Самарина / Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В московском районе Ивановское 1 сентября 2023 года откроется детский сад на 200 мест. Об этом на официальном сайте мэра столицы сообщил заместитель руководителя города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва заключила договор аренды с автономной некоммерческой организацией «Современный образовательный комплекс» сроком на 49 лет.

Реклама

«Арендатор проведет ремонт здания площадью более 1800 квадратных метров и получит лицензию на осуществление образовательной деятельности. Только после выполнения этих требований он перейдет на льготную ставку», — рассказал Ефимов.

Торги по аренде здания под будущий детский сад на улице Сталеваров, дом 28 состоялись в марте этого года.

«После открытия учреждения, исходя из площади помещения, арендная плата составит 1840 рублей в год. При этом организация должна будет ежегодно подтверждать соответствие требованиям программы для сохранения льготы», — пояснил руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Детский сад будет работать по федеральным государственным образовательным стандартам. В штате появятся логопеды и психологи. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья внедрят адаптивные образовательные методики.

Ранее в Москве по программе «Один рубль за один метр» сдали в аренду усадьбу Шубиных.