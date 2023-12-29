Эксклюзив 29 декабря 2023, 16:41 Гостей стенда Подмосковья на выставке «Россия» научили делать елочные игрушки Клинские мастера научили посетителей выставки «Россия» делать елочные игрушки

Читать 360tv в

Стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия» организовал мастер-класс по созданию оригинальных елочных украшений. Специалисты из городского округа Клин показали посетителям и «360», как своими руками сделать стеклянные новогодние игрушки.

Побывать в роли художника сможет любой желающий.

Реклама

«Сегодня на мастер-классе мы расписываем стеклянную елочную игрушку красивыми красками с блестками. У нас очень большое количество участников, и каждый хочет показать свое умение», — рассказала сотрудник музейно-туристического центра городского округа Клин Елена Анциферова.

Клин — родина российского стеклодувного промысла, который ведет свою историю еще с 1848 года. Мастера в соответствии с традициями научат посетителей мероприятия ремеслу росписи и покажут, как создать волшебные и необычные елочные игрушки.

Ранее на выставке-форуме дети из Московской области поделились с Дедом Морозом своими заветными мечтами и желаниями. Ребята прочитали стихи, исполнили новогоднюю песню и получили подарки.