29 декабря 2023, 11:28
Письма детей из Подмосковья передали Деду Морозу на выставке «Россия»
Этой зимой дети отдавали письма в почту Деда Мороза в парках Подмосковья. В павильоне Вологодской области на международной выставке-форуме «Россия» послания передали главному волшебнику зимы. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
Юные жители Московской области рассказали Деду Морозу о своих мечтах и желаниях, спели вместе традиционную новогоднюю песню «В лесу родилась елочка», а также прочитали стихи и получили подарки. После встречи с ребятами Дед Мороз отправился на экскурсию по стенду Московской области.
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«Хочу поблагодарить Вологодскую область за теплый прием и за то, что дети из Подмосковья смогли вручить письма настоящему Деду Морозу», — сообщила директор АНО «МосОблПарк» Ксения Васильева.
Всего в подмосковных парках собрали свыше девяти тысяч писем.
Ранее День Московской области на выставке-форуме «Россия» открыл губернатор Андрей Воробьев. Глава региона поприветствовал гостей стенда Подмосковья и рассказал об интересных локациях.
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Выставка-форум «Россия»
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