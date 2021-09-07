Экс-замглавы Минэкономразвития поддержал предложение по сокращению госсектора в экономике

Бывший замглавы Минэкономразвития Алексей Ведев считает правильной идею сократить участие госсектора в экономике. Об этом он рассказал в эфире радио «Говорит Москва».

Ведев отметил, что правильность этой идеи подтверждают многие мировые исследования. Государственные компании действительно менее эффективны, чем частные или публичные. По мнению Ведева, госкомпании нередко могут завысить административные расходы, отрицать конкуренцию.

«Я считаю, что необходимо выходить на биржу и предлагать населению российские акции, и кардинально менять отношение к мелким инвесторам», — сказал Ведев.

Такая инициатива поступила от главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Он опубликовал статью, в которой призвал к новой приватизации в России. Кудрин считает, что Россия нарастила присутствие государства в экономике, и это достаточно опасно в посткризисный период.

Кудрин обратил внимание на то, что в десятке крупнейших компаний в России только четыре частных. В то же время в американском рейтинге частные все десять. Кудрин уверен, что такая особенность в России сказывается на скорости принятия решений и на постановке «прорывных, меняющих вектор движения целей».