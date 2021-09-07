Кудрин предложил «свернуть» участие государства в экономике

Большое присутствие государства в экономике приведет к замене здоровой конкуренции административным ресурсом. Поэтому долю государственного сектора следует сократить. Во время кризисных ситуаций роль государства может усиливаться. Однако в периоды посткризисного развития она несет риски и ее стоит уменьшать.

Об этом в колонке для журнала «Компания» написал председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин.

«Экстренная терапия несет в себе много рисков в случае, если ее вовремя не свернуть… Конкурентные механизмы замещаются административным ресурсом и лоббистскими возможностями», — написал Кудрин.

Глава СП предложил провести приватизацию, которая «даст предприятиям эффективных собственников». Она также повысит объем средств для использования на стратегические инициативы без увеличения налоговой нагрузки.

Но Кудрин предостерег от ситуации, когда «часть пакетов акций, находящихся в госсобственности, была приватизирована путем внесения в качестве взноса государства в уставные капиталы различных госкорпораций, институтов развития, вертикально-интегрированных структур».

В июле стало известно, что правительственная бюджетная комиссия рассматривает возможность повышения налоговой и акцизной нагрузки ради финансирования стратегических инициатив. За счет «донастройки» планировалось увеличить отчисления в бюджет на 400 миллиардов рублей ежегодно в 2022–2024 годах.

В начале августа Международный валютный фонд (МВФ) пообещал выделить рекордную сумму на восстановление мировой экономики. Для наращивания глобальной ликвидности планировалось направить 650 миллиардов долларов.