Госпитализация подростка-инвалида, которого выбросили из окна в Петербурге, попала на видео

В распоряжении «360» появились видео и фото с места происшествия, где 13-летнего подростка-инвалида выбросили из окна третьего этажа. В преступных действиях подозревают знакомого его матери.

На кадрах видно, что вокруг упавших собралась толпа местных жителей, слышны жуткие крики ребенка. По предварительным данным, после того как мужчина скинул мальчика, он прыгнул вслед за ним.

«Курьер „Самоката“ вызывает скорую для каких-то чудиков, которые вывались из окна <…> Он орет», — говорит автор ролика.

Один из выпавших оказался на земле в одном нижнем белье. Он спокойно сидит и, видимо, не испытывает боль. Второму пострадавшему пытаются помочь случайные прохожие.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого задержали. Мальчик в настоящий момент находится в реанимации. По словам соседки его матери, его состояние стабильное. Тем не менее у подростка компрессионный перелом позвоночника.

По данным «Газеты.ru» мужчина, перед тем как выбросить ребенка, начал выкидывать из окна вещи.