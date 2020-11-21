«Какие-то дикие крики». Соседи рассказали о состоянии мальчика, выброшенного в окно в Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчина выбросил с третьего этажа инвалида — сына своей знакомой. Соседки этой семьи в разговоре с «360» рассказали, как происходило задержание злоумышленника и в каком состоянии сейчас находится подросток.

«Вчера, часов в 10, приехал мой муж. Припарковался, вышел из машины и услышал какие-то дикие крики. Здесь уже стояла полиция. Потом из окна я увидела скорую, потом приехала машина реанимации. Из окна я видела, как загружали [кого-то] в реанимацию, а потом уже увидела мужчину — мне показалось, в одних трусах. Его сажали с наручниками в машину полиции», — рассказала Татьяна.

По ее словам, все это продолжалось минут 40, пока свидетели давали показания. Девушка слышала, что мальчик, скорее всего, страдает аутизмом.

Еще одна соседка сообщила, что мать пострадавшего мальчика вместе с сыном живет в этом доме на улице Дыбенко со своего рождения.

«Она живет здесь с рождения, <…> давно с ребенком здесь. Никаких конфликтов. Адекватная, спокойная семья. Никаких скандалов, никакого повышения голоса. <…> Не слышала, чтобы она на ребенка голос повышала. Про ее товарища не могу ничего сказать», — поделилась собеседница «360».

Также она рассказала, что, со слов матери, у мальчика состояние стабильное, но он находится в реанимации. В результате падения 13-летний подросток получил компрессионный перелом позвоночника и таза.

Против 34-летнего задержанного возбудили уголовное дело о покушении на убийство. По данным сайта «Газета.ru», мужчина в порыве эмоций сначала стал выбрасывать вещи из балкона. Пока женщина их собирала, он выкинул и подростка.