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    15 января 2022, 10:23

    Госдуму возмутила гибель коров на ферме в Ивановской области

    Депутат Бурматов: коров на ферме в Ивановской области обрекли на смерть, их надо спасать

    Александр Блинов

    Ситуация с коровами, гибнущими на ферме в Ивановской области, абсолютно вопиющая и требует вмешательства Россельхознадзора. Об этом первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил сайту радиостанции «Говорит Москва».

    Госдуму возмутила гибель коров на ферме в Ивановской области

    «Ситуация абсолютно дикая и вопиющая», — сказал парламентарий.

    Ненадлежащее содержание скота, как на ферме в деревне Нижнее Коровино, где коровы гибнут от голода и холода, по нынешнему законодательству можно трактовать как жестокое обращение с животными, указал парламентарий.

    Бурматов заявил о необходимости внеплановой проверки Россельхознадзора и вмешательства правоохранительных органов. В Госдуме уже работают над этим вопросом.

    «То, что владелец, с моей точки зрения, абсолютно заведомо для себя и нарочно, более того, демонстративно умерщвляет животных, моря их голодом и обрекая их на холодную и голодную смерть — это, мне кажется, очевидно», — сказал депутат.

    Поступали сообщения, что уже есть трупы, и нужно просто спасать животных, добавил он.

    «Фактически они их просто медленно, изощренно, цинично убивают», — заключил депутат.

    Ранее «360» рассказал о ситуации на ферме в Ивановской области, где гибнут коровы, которых держат в холоде и голоде, хотя сам владелец утверждает, что у него все хорошо.