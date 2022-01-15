Госдуму возмутила гибель коров на ферме в Ивановской области

Ситуация с коровами, гибнущими на ферме в Ивановской области, абсолютно вопиющая и требует вмешательства Россельхознадзора. Об этом первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов сообщил сайту радиостанции «Говорит Москва».

«Ситуация абсолютно дикая и вопиющая», — сказал парламентарий.

Ненадлежащее содержание скота, как на ферме в деревне Нижнее Коровино, где коровы гибнут от голода и холода, по нынешнему законодательству можно трактовать как жестокое обращение с животными, указал парламентарий.

Бурматов заявил о необходимости внеплановой проверки Россельхознадзора и вмешательства правоохранительных органов. В Госдуме уже работают над этим вопросом.

«То, что владелец, с моей точки зрения, абсолютно заведомо для себя и нарочно, более того, демонстративно умерщвляет животных, моря их голодом и обрекая их на холодную и голодную смерть — это, мне кажется, очевидно», — сказал депутат.

Поступали сообщения, что уже есть трупы, и нужно просто спасать животных, добавил он.

«Фактически они их просто медленно, изощренно, цинично убивают», — заключил депутат.

Ранее «360» рассказал о ситуации на ферме в Ивановской области, где гибнут коровы, которых держат в холоде и голоде, хотя сам владелец утверждает, что у него все хорошо.