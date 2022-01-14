В Ивановской области замерзает стадо коров. Большинство животных уже скончались от голода и холода

В Ивановской области замерзает стадо коров. На ферме, расположенной в Вичугском районе, нет окон и корма, здание частично разрушено, а вода застыла. В итоге большинство животных скончались. При этом сам владелец фермы утверждает, что у него все в порядке, и просит посторонних не вмешиваться. Правда, по словам бывших сотрудников, коровы продолжают погибать.

Коровы — в ужасном состоянии

В деревне Нижнее Коровино на ферме, принадлежащей Владиславу Лакомкину, осталось 50 голодных беременных коров. Все они могут погибнуть вслед за сородичами. Местная жительница Екатерина рассказала «360», что о ситуации в социальных сетях узнал ее супруг. После этого пара собралась и выехала на место — примерно за 90 километров от дома.

«Приехав на место, мы увидели, что и наши местные журналисты приехали. Вместе с ними мы зашли на место, где коровы находятся. <…> Открытый летний навес, полуразрушенный, в аварийном состоянии. Все окна выбиты, заделано все пленками, баннерами. Соответственно, увидели эту картину с животными, которые в ужасном состоянии находятся», — добавила Екатерина.

Они с супругом накормили животных. Позже журналисты нашли трупы замороженных коров в телегах. Местные жители рассказали девушке, что владелец приезжает на ферму ночью вместе со своим отцом и оттаскивает погибшую скотину.

«Сегодня тоже там были. <…> Нас туда не подпустили, потому что мы бросили клич, добрые люди откликнулись, привезли туда восемь рулонов сена. Владелец запрещает подходить, кормить этим сеном, хотя оно бесплатное, люди привезли на добровольной основе. Нам даже запретили подойти. Он нанял какого-то охранника. Мы не смогли проверить, пили ли коровы. У них обезвоживание. Из стада исчезли еще несколько коров. Как нам сообщили, они умерли в ближайшую ночь. Был мороз», — отметила Екатерина.

Местные власти не раз просили улучшить условия

В администрации Вичугского района сообщили «360», что по закону у них как у органа местного самоуправления нет полномочий для проведения проверки по факту ситуации с коровами. Глава управления экономического развития и сельского хозяйства Валентина Розумова пояснила, что для этого необходимы определенные основания.

«Сейчас никто не проверяет. Здесь только должна быть жалоба и внеплановый визит органов, у кого есть полномочия на проверку по ветеринарии. Мы с фермерским хозяйством разговаривали по поводу ненадлежащего содержания. Сначала он шел на контакт, и до сентября все было нормально, он у нас работает не первый год. Мы не понимаем, что с ним случилось. Он говорит, что у него все хорошо», — подчеркнула Розумова.

По ее словам, местные власти не раз просили улучшить условия содержания животных. У владельца прославившейся в Сети фермы есть еще одна — в нормальном состоянии.

«Она утепленная, с окнами, дверьми, где и поилки, где до этого и стоял скот все время. Он скот перевел в ноябре почему-то, на зиму, в это холодное помещение. Мы не понимаем, почему», — отметила чиновница.

Бывшая сотрудница фермы Марина рассказала, что скотину перегнали в новое место в октябре из-за отсутствия корма.

«Дойные коровы. <…> Он не запас корма. Я вообще не понимаю его. <…> Говорит, лучше пускай сдохнут. <…> Может, кому заплатил… Не знаю. Но коровы мрут. Еще две лежат сегодня», — добавила экс-сотрудница.

Местные жители написали обращение, которое администрация направила в службу ветеринарии Ивановской области, Россельхознадзор и прокуратуру. Официальные ответы уже прислали.

«Ветеринария прислала, что в Россельхознадзор перенаправили, он уже выезжал. Они провели 29 декабря инспекционный выезд. И планируют возбудить дело об административном правонарушении», — уточнила Розумова.

Животные в порядке?

Хозяин фермы все отрицает. По его словам, в праздничные дни погибла всего пара животных. А заявления о массовом падеже скотины якобы лживы.

«Бывшие работники зафиксировали и выложили в интернет. <…> Россельхознадзор был уже два раза. Проверяли — все нормально. <…> Раскручивается какая-то нездоровая история. А так ситуация под контролем», — подчеркнул Лакомкин.

Он добавил, что помещение и не должно быть отапливаемым. Всех коров кормят и поют, животные не находятся на привязи.

«Есть Россельхознадзор, который все проверяет. Нужно определенное образование. Я могу сказать, что у вас собака как-то неправильно содержится. У многих есть понятие дома держать, а у кого-то — в будке. И те, и те по-своему правы. <…> У нас есть средства, мы не банкроты. Если нам нужно купить корм, мы купим. Нам просто в этом году задержали комбайн, дали его чуть позже в связи с коронавирусом. Мы немножко позже начали готовить корма, но все заготовили», — объяснил хозяин фермы.

Мужчина признал, что Россельхознадзор действительно зафиксировал некоторые нарушения. Рруководство фермы их устраняет, а к падежу скота это не имеет никакого отношения. По словам Лакомкина, погибшие коровы попросту вывихнули тазобедренные суставы.