«Изолировать, как зверя». Волынец объяснила идею пожизненного срока для педофилов

Убийство девочки в Костроме, один из подозреваемых в котором отсидел за педофилию, стало еще одним примером, показывающим, что такие люди не исправляются и должны получать пожизненный срок при первом же подобном преступлении. Об этом «360» заявила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

Детский омбудсмен пояснила, что предложила включить в законопроект об ужесточении наказания для педофилов поправку, согласно которой, пожизненный срок должен предусматриваться не только для рецидивистов, но и для совершивших такое преступление впервые.

«Из всего, что предложили Турчак и Крашенинников, просто ужесточение в той части, что за одного ребенка тоже идет пожизненное. И если первичное преступление, сразу идет пожизненное. Вот прямо сразу обнаружили, изолировали его до конца, как бешеного зверя, от общества», — сказала Волынец.

Волынец отметила, что последний случай с убийством пятилетней девочки в Костроме стал не причиной, по которой выдвинута инициатива, а еще одним примером того, что отсидевшие за педофилию остаются опасны для общества и после выхода на свободу.

«Из двух преступников один уже отбывал наказание за подобную статью. Если бы его не отпустили тогда, дали бы пожизненное сразу, то этой трагедии с девочкой в Костроме можно было избежать. Не нужно дожидаться, чтобы снова они повторили свои преступления, потому что они будут повторять их снова и снова. Это не лечится, не исправляется, к сожалению», — сказала она.

Отвечая на вопрос о том, как такое ужесточение закона может отразиться на примере, образно выражаясь, 18-летнего молодого человека, вступившего в отношения с 14-летней, она сказала, что этим уже должна заниматься судебная система.

«Если вдруг доказано, что он не виноват, ну, оговорили, подставили его, всякое бывает, это вопросы к судебной системе. Если обнаружилось, что он не виноват, отпустили, извинились, выплатили компенсацию. А виноват, пусть сидит до конца жизни», — высказалась омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка указала, что педофилы-рецидивисты становятся более изощренными в своих преступлениях, подавляющее большинство из которых не раскрываются.

«Они становятся более изощренными, более осторожными, и эти преступления уже не выявляются. Вообще, по статистике, о преступлениях против половой неприкосновенности детей становится известно не более чем в 5% случаев. Это только верхняя граница айсберга. Большинство этих преступлений, которые травмируют здоровье ребенка и его психику на всю жизнь, остаются нераскрытыми. Поэтому рисковать благополучием, жизнью и здоровьем наших детей, ожидая, пока второй раз будут пойманы эти нелюди, нет никакого смысла», — заключила Волынец.

Детский омбудсмен ранее направила свое обращение в адрес авторов законопроекта, попросив ужесточить наказание для впервые осужденных за педофилию.