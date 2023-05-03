Общество 03 мая 2023, 11:57 Госдума рассмотрит поправки в закон о военном положении из-за выборов в новых регионах РФ Поправки о проведении выборов в новых регионах при военном положении внесли в Госдуму РИА «Новости»

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В Госдуму внесены поправки, предполагающие корректировку конституционного закона о военном положении, для согласования проведения выборов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета по законодательству Павла Крашенинникова.

Депутат пояснил, что согласно седьмой статье закона о военном положении, выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления на территориях, где оно введено, проводить нельзя. Поправки должны это противоречие устранить и «дать возможность гражданам выразить свою политическую волю».

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Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о правилах выборов на новых территориях. Он предусматривает, что власти могут самостоятельно определять нормы федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан».

Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после проведения референдумов, по итогам которых большинство жителей проголосовали за вхождение в состав России.