Госдума рассмотрит дело Рашкина после обращения генпрокурора

Госдума созовет заседание по делу депутата Валерия Рашкина, в машине которого нашли труп лося. Депутаты рассмотрят вопрос изъятия у него депутатского иммунитета после обращения генерального прокурора.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генпрокурор обратится в Госдуму с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин», — сказал он.

Он отметил, что, если такое произойдет, совет не будет откладывать рассмотрение вопроса и незамедлительно назначит заседание. Сначала будут заслушаны аргументы генерального прокурора, а потом будет принято решение.

Несколько дней назад уголовное дело о незаконной охоте под Саратовом, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передали в центральный аппарат СК.

В конце октября силовики остановили машину Рашкина, который ехал по лесу. При осмотре в багажнике они обнаружили тушу лося. Парламентарий сказал, что подобрал убитое животное во время прогулки.