Дело Рашкина передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело о незаконной охоте под Саратовом, к которой может быть причастен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, передали в центральный аппарат СК. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Ночью 29 октября недалеко от поселка Лысые Горы силовики остановили машину Рашкина, который ехал по лесу. При осмотре в багажнике обнаружили тушу лося. Парламентарий сказал, что подобрал убитое животное во время прогулки.

Рашкин утверждал, что как раз вез погибшего лося в полицию. В машине с ним также находился его друг Александр Гношев. Депутат при этом отказался проходить медосвидетельствование на алкоголь, объяснив, что опасается возможных провокаций.

Вещдоками стали нож, топор и другие предметы из машины. А ружье и охотничий билет на имя Рашкина позже нашли у места, где разделывали лося. По данным СК, на месте также изъяли стреляную пулю и гильзу, их принадлежность сейчас устанавливают.

После обнаружения лося следователи завели уголовное дело по статье «Незаконная охота». Теперь оно на контроле центрального аппарата СК. Обстоятельства выясняются.