Общество 13 декабря 2022, 19:39 Госдума приняла законопроект о защите русского языка в первом чтении Госдума приняла в I чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов РИА «Новости»

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Госдума в первом чтении приняла законопроект о контроле за соблюдением норм русского литературного языка. Инициатива направлена на защиту отечественного языка от частого употребления зарубежных слов, отметили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Российское правительство внесло в Госдуму этот проект еще 26 октября. Его цель — улучшить механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного.

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«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — отметили в пояснительной записке к документу.

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Инициаторы проекта также планировали защитить отечественный язык от чрезмерного использования иностранных слов. В законопроекте предлагается ввести нормативные словари, грамматики и справочники, которые будут фиксировать нормы современного русского литературного языка.

Депутаты 13 декабря также подготовили поправки к проекту закона о единой биометрической системе.