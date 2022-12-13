13 декабря 2022, 14:09
Поправки о запрете принуждать к сдаче биометрии подготовили в Госдуме
Депутат ГД Хинштейн: в Думе подготовили поправки о запрете принуждения к сдаче биометрии
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о единой биометрической системе, заявил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. По его словам, в документе предусмотрели запрет на принуждение к сдаче биометрии, а также ответственность за такие действия, сообщил ТАСС.
По словам парламентария, введение новых норм и технологий не должно нарушать права россиян.
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«Если человек не хочет сдавать свои биометрические данные — это его полное право. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта мы уже подготовили», — подчеркнул Хинштейн.
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Ранее патриарх Кирилл обратился к председателю Госдумы Вячеслав Володину. Он рассказал спикеру, что РПЦ выступает за право россиян отказываться от сбора биометрических данных.
В скором времени в России может появиться электронные удостоверения мигрантов, рассказал «Известиям» глава «Гознака» Аркадий Трачук. По его словам, в планируемых документах будет присутствовать и биометрическая идентификация их обладателей.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее россиянам заходить в приложение «Госуслуги» при помощи биометрических данных. Способ уже назвали одним из вариантов упрощенного посещения портала.
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