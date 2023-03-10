Подмосковье 10 марта 2023, 14:26 Судебные приставы Подмосковья получили более 1,7 тысячи обращений на действия коллекторов

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В прошлом году специалисты ГУФССП России по Московской области получили 1767 обращений на действия коллекторов. В 173 случаях заявки оказались обоснованными.

В отношении нарушителей составили административные протоколы по статье 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

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Также 115 протоколов получили микрофинансовые организации, 42 — кредитные учреждения, 12 — профессиональные коллекторские агентства, четыре — незаконные коллекторы.

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Судебные приставы провели 224 расследования. В итоге 37 протоколов составили за невыполнение требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

В 2022 году общая сумма штрафов за нарушения составила порядка 11 миллионов рублей.

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