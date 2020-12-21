Трудоустройство молодежи предложили гарантировать на законодательном уровне

Согласно документу, на федеральном уровне будет организована подготовка специалистов по работе с молодежью. Помимо прочего, регионы приступят к разработке и реализации региональных и межмуниципальных мер поддержки.

Уточняется, что в обновленной версии проекта закона предложили ввести такие определения как «молодые специалисты» и «специалисты по делам молодежи». В первом случае речь идет о гражданах РФ в возрасте до 35 лет, которые отучились по программам профессионального обучения и собираются устраиваться на работу. Вторым предложат должность в инфраструктуре молодежной политики при соответствующих навыках.

Поправки предполагают, что на органы власти возлагаются обязанности по обеспечению гарантий в сфере труда и занятости молодежи, а также содействию трудоустройству. Помощь в этом будут оказывать студенческие отряды.