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    27 июля 2022, 17:01

    Юрист объяснил, как при сдаче жилья посуточно защитить свои права

    Артур Блянихов

    Юрист Эдуард Шалоносов рассказал «Радио 1», как защитить свои права на дополнительный доход, если человек намеревается сдавать туристам свою квартиру в аренду.

    «Дни.ру» отметили слова специалиста о том, что нужно поставить звукоизоляцию и предупредить управляющую компанию, что вы готовы как юрлицо платить за электричество. Также Шалоносов посоветовал не размещать рекламу о сдаче жилья.

    «Есть еще один вариант: отремонтировать подъезд. Во многих случаях, когда предприниматели ремонтировали подъезд, управляющая компания шла на уступки», — обратил внимание специалист.