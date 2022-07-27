Юрист объяснил, как при сдаче жилья посуточно защитить свои права

Юрист Эдуард Шалоносов рассказал «Радио 1», как защитить свои права на дополнительный доход, если человек намеревается сдавать туристам свою квартиру в аренду.

«Дни.ру» отметили слова специалиста о том, что нужно поставить звукоизоляцию и предупредить управляющую компанию, что вы готовы как юрлицо платить за электричество. Также Шалоносов посоветовал не размещать рекламу о сдаче жилья.

«Есть еще один вариант: отремонтировать подъезд. Во многих случаях, когда предприниматели ремонтировали подъезд, управляющая компания шла на уступки», — обратил внимание специалист.