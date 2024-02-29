Эксклюзив 29 февраля 2024, 20:30 Госдума приняла около 100 законов об участниках СВО Депутат Васильев: Госдума приняла около 100 законов об участниках СВО

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Государственная дума России приняла около 100 законов, касающихся участников специальной военной операции. Об этом рассказал депутат Владимир Васильев в комментарии «360».

Васильев прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. По словам парламентария, все партии Госдумы работают в том направлении, которое обозначил глава государства.

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«Мы сегодня благодаря той политике имеем консолидацию в Госдуме. Практически все политические партии консолидированно принимают основные законы», — заявил он.

Депутат добавил, что послание Путина стало ответом на ожидания россиян, в том числе тех, с кем президент общался лично.

«Это была еще и программа. Программа, которую президент, демонстрируя удивительную работоспособность и ответственность, перемещает по стране, встречаясь на трассах, в цехах, в лабораториях. Находясь за штурвалом самолета и за рулем КамАЗа. Он вник в ожидания людей. И пришел к нам с программой, которая наполнена поддержкой, ожиданиями людей, которые готовы и на фронте с риском для жизни отстаивать интересы России, и в тылу работать по полной», — добавил Васильев.

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию 29 февраля. В своем более чем двухчасовом выступлении президент заявил, что новой российской элитой станут те, кто служит России на фронте и в тылу.

«Настоящая элита — труженики и воины, которые служат России», — заявил глава государства.