Госдума предложила сделать наказание за нападение на медиков более суровым

В России хотят ужесточить ответственность за нападение на медицинских работников в больницах. В Госдуме призвали максимально защитить их от любого проявления агрессии.

Предложение выдвинул депутат Евгений Нифантьев, которого процитировало РИА «Новости». Врачей при исполнении обязанностей он назвал не обычными людьми, на которых напали на улице.

«Нападение на него в стенах больницы должно караться по всей строгости закона», — подчеркнул парламентарий, заявив о готовности менять законодательство для большей зашиты всего медицинского персонала.

По словам Нифантьева, врачам и медсестрам необходимо предоставить максимальную защиту от любого проявления агрессии в медучреждениях. Он также призвал сделать все, чтобы исключить случаи рукоприкладства.

«Готов привлечь к обсуждению этого вопроса экспертное сообщество, изучить опыт и предложения», — заключил депутат.

Конструктивной он назвал идею врача Якутской офтальмологической больницы Ивана Луцкана. Тот заявил, что нападение на медиков стоит приравнивать к рукоприкладству по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.