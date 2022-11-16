Общество 16 ноября 2022, 07:45 Госдума предложила досрочную пенсию для боевых ветеранов Замглавы ЛДПР Нилов: ветераны боевых действий должны выходить на пенсии на пять лет раньше РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ветераны боевых действий должны выходить на пенсию на пять лет раньше. Соответствующий законопроект подготовил заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме России Ярослав Нилов, сообщили в RT.

Законопроект предлагает, что мужчины-ветераны выходили на пенсию в 60 лет, а не в 65, а женщины — в 55, а не в 60 лет. Для этого у них должен быть страховой стаж минимум 15 лет, вместо 20 у женщин и 25 у мужчин.

Реклама

«Также предлагается уменьшить размер страхового стажа, необходимого для права на досрочное назначение страховой пенсии, в отношении инвалидов военной травмы» — говорится в пояснительной записке.

Реклама

Нилов напомнил, что сейчас право на досрочную страховую пенсию имеют ветераны, получившие инвалидность в результате боевой раны — мужчины в 55 лет и женщины в 50 лет со страховым стажем от 25 и 20 лет соответственно.

Законопроект направят в Госдуму 16 ноября.

Ранее стало известно, что для российских пенсионеров ввели новую выплату. Они смогут получать надбавку за уход за больными родственниками. Заявление можно подать в ноябре, деньги начнут перечислять с декабря.