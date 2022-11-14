Деньги 14 ноября 2022, 09:51 Пенсионеры в России смогут получать выплату по уходу за родственниками Primpress: ПФР ввел с декабря выплату для ухаживающих за родственниками пенсионеров Unsplash

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Для пенсионеров в России ввели новую выплату. Они смогут получать 2401 рубль на уход за больными родственниками. Заявление можно подать в ноябре, деньги начнут перечислять с декабря. Об этом сообщил сайт Primpress.

Новую выплату смогут оформить не только неработающие пенсионеры, но и те, кто продолжил трудиться официально. Однако индексировать ее станут только первой категории.

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Юрист Ирина Сивакова объяснила, что новое пособие — своеобразный аналог компенсационной выплаты. Ее получают те, кто ухаживает за инвалидами первой группы или пожилыми людьми. В этом случае сумма в два раза меньше и претендовать на нее могут только люди трудоспособного возраста.

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Пенсионеры имели право на доплату за иждивенца — близкого родственника. Для этого нужно доказать через суд, что человек действительно находится на попечении и не может работать. Доплату разрешали, даже если у иждивенца был свой доход, но жил он на деньги пенсионера.

Заявление на новую выплату нужно подать в Пенсионный фонд России до конца ноября. Деньги перечислят в декабре.