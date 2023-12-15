Общество 15 декабря 2023, 12:53 Госдума подсчитала антироссийские санкции Спикер Госдумы Володин: против России объявили 17 937 санкций piqsels

Читать 360tv в

Против России объявили в общей сложности 17 937 санкций. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что стольким ограничениям не подвергалось ни одно государство в мире, тем не менее США и ЕС добились лишь краха собственной экономики.

«Количество санкций, объявленных в отношении нашего государства, беспрецедентное. <…> Экономика США, Германии, Франции, Британии просела — российская экономика стала номер один в Европе, в пятерке крупнейших экономик мира», — процитировала Володина «Газета.ru».

Он напомнил, что Россия находится под санкционными ограничениями уже почти 10 лет. Однако желание США и Евросоюза разрушить ее экономику бумерангом вернулось к ним.

Ранее стало известно о том, что Япония расширила список антироссийских санкций. В него вошли еще 57 компаний. Изменения вступят в силу 22 декабря.