Госдума обратила внимание на видео с просьбой детей построить школу

Депутат Госдумы Максим Зайцев обратится к властям Татарстана и Минпросвещения для решения вопроса о строительстве школы в двух поселках под Казанью, где дети составили слово «школа» на снегу. Об этом сообщило РИА «Новости».

В соцсетях на этой неделе появился ролик, снятый в Татарстане, на котором дети из поселков Привольный и Вишневка, лежа на снегу и сидя на коленях, составили слово «школа». В подписи к ролику было указано, что сельчане доведены до отчаяния и таким образом решили обратить внимание на проблему. В прокуратуре пообещали проверить организаторов акции.

Зампред комитета ГД по образованию и науке заявил, что в понедельник направит письма министру просвещения Сергею Кравцову и главе Татарстана Рустаму Минниханову. Зайцев отметил, что необходимо также провести проверку наличия школ в каждом населенном пункте всех российских регионов. Депутат попросил татарстанские власти и Минпросвещения, чтобы они взяли этот вопрос на контроль и разрешили проблему к 1 сентября.

Одна из матерей ранее сообщила «360», что детям из двух поселков каждый день приходится пешком ходить в школу за девять километров в соседний населенный пункт, где находится ближайшее учебное заведение.