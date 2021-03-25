Перед жителями поселков под Казанью уже не первый год остро стоит проблема школ. Присоединить жилые массивы к столице региона смогли давно, а вот выстроить инфраструктуру не выходит до сих пор. Родители записали просьбу президенту Татарстана Рустаму Минниханову от своих детей. Но вместо учебных заведений пока получили только проверку от прокуратуры.

Дети из двух поселков под Казанью, Вишневка и Привольное, каждый день вынуждены пешком ходить в школу за девять километров в соседний населенный пункт — там ближайшее учебное заведение. И родители, и ученики, и даже учителя от ситуации устали. Дети постоянно жалуются — им приходится вставать засветло, а досыпать уже на уроках. Об этом «360» рассказала одна из матерей.

Школу обещали построить давно, даже выделили под нее территорию, но найти финансирование не удавалось. Тогда родители решили взять дело в свои руки. Чтобы обратить внимание на ситуацию, инициативная группа сняла видеоролик: дети полусидя и полулежа в снегу выстроились в слово «школа».

Акцию снимали с воздуха во время одной из прогулок с детьми, наложили музыку, а в конце дети собрались вместе, чтобы попросить президента республики Рустама Минниханова «дать им школу».

Школьные будни

В группах поселков под Казанью в социальных сетях многие пишут о том, что проблема значительно масштабнее, чем несколько населенных пунктов. По словам некоторых комментаторов, новые районы активно и плотно застраивают жилыми домами, а поликлиники, детские сады и школы возводить не торопятся. Поэтому у многих людей, живущих под Казанью, возникает проблема с устройством ребенка в учебное заведение.

По словам одной из местных жительниц, школу обещают уже порядка 10 лет. Все это время в семьях один из родителей не может выйти на работу — он должен провожать детей в школу.

«У меня трое детей. Из них два школьника — это первая и вторая смена, плюс садик. Встаю в 05:30, выходим в 06:15 — это школа, садик в 09:30. <…> В 11 часов выезжаю в школу снова — это вторая смена. В 12:30 с первой смены выходит ребенок, мы едем домой, в 16:00 мы выезжаем опять в школу и садик! Обратно по пробкам к 19:30 возвращаемся, <…> остается время сделать уроки уставшему в дороге ребенку, а маме-дальнобойщику сварить покушать», — написала местная жительница.

По некоторым данным, в Вишневке и Привольном жилье получали по социальным программам многодетные семьи, там живет порядка трех тысяч детей. Так что возможности переехать без ухудшения условий у людей просто нет. Жители требуют предоставить точные сроки строительства.

Будет и школа, и расследование

Теперь организаторов акции проверит прокуратура республики. Помощник прокурора заявил, что в ведомстве считают недопустимым «вовлекать детей в подобные акции».

В пресс-службе президента Татарстана заявили изданию Life, что о проблемах поселков знают, вопрос встал еще неделю назад — тогда же прошла встреча с родителями, на которой им пообещали построить учебное заведение. Телеканал «Россия. Татарстан» действительно сообщал 20 марта: первый замглавы администрации Советского района Казани Андрей Яковлев пообещал, что в поселках Вишневка и Привольное будут строить школу.

«Понятное дело, что за три дня не построят. Поэтому там на данный момент будет организован транспорт, который будет возить и забирать этих детей в школу, в которой они учатся сейчас», — заявили в пресс-службе.

Также в Привольном и Вишневке обещают отремонтировать и благоустроить дороги: уложить асфальт, нанести разметку, поставить освещение и сделать остановки, на которых люди могли бы ждать общественный транспорт. Власти региона утверждают, что держат ситуацию в этих населенных пунктах на контроле.

Похожая ситуация была в Татарстане совсем недавно: в поселке Куюки тоже не было школы. В двух соседних населенных пунктах, Богородское и Салмачи, учебные заведения переполнены, так что некоторым детям даже приходится ездить на уроки в Казань. Жители протестовали, писали обращения к президенту Татарстана и петиции.

Рустам Минниханов заметил просящих и приказал построить школу — на проект здания дал всего две недели. Пока результатов нет, но жители уже надеются получить обещанную инфраструктуру, ведь глава региона взял ситуацию под контроль. Жителям Вишневки и Привольного же остается ждать новой встречи с администрацией района.