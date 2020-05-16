Госдума назвала украинские санкции «безумием»

Россия не намерена отвечать зеркальными мерами на санкции Украины против российских учреждений культуры и науки. В Госдуме такое решение Киева сочли «совершенно безумным».

Об этом РИА «Новостям» заявила первый зампред комитета Госдумы по культура Елена Драпеко.

«Я думаю, что это совершенное безумие. То есть Украина отрезает себя абсолютно от культурных связей, которые возникали на протяжении столетий и подпитывали украинскую культуру прежде всего <…> Российская Федерация, конечно, не будет отвечать на эти шаги зеркальными мерами, потому что мы заинтересованы в самом широком круге общения со всеми учеными», — рассказала Драпеко.

По мнению депутата, это решение навредит прежде всего Украине. Она считает, что одобрив этот документ, Зеленский расписался в своей «не то что некомпетентности, зловредности какой-то».

Ранее украинский президент расширил список санкций, введенных против российских компаний и госучреждений. Туда добавили Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.