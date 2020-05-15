Украина ввела санкции против МГУ и Эрмитажа

Владимир Зеленский расширил список санкций, введенных против российских компаний и госучреждений. Туда добавили Государственный музей «Эрмитаж» и Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Согласно документу, опубликованному на сайте офиса президента, туда также вошли и другие научные, культурные и образовательные организации: Русское географическое общество, институт археологии РАН, музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, институт истории материальной культуры РАН и Институт востоковедения РАН.

Помимо этого под ограничительные меры попали научно-культурные учреждения в Крыму. Такие как Таврическое археологическое сообщество, Институт археологии Крыма РАН, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского.

Санкции будут действовать в течение трех лет. Также на это время Украина приостановит научное сотрудничество с этими организациями и прекратит все контакты.

Ранее глава Украины продлил санкций против российских социальных сетей и сайтов на территории страны. Запрет будет действовать в течение трех лет.