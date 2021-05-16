Законопроект о денонсации Договора по открытому небу будет рассмотрен в Госдуме во вторник, 18 мая. Об этом рассказал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«И во вторник мы денонсируем этот договор», — сказал Слуцкий в ходе программы «Соловьев Live» на видеохостинге YouTube.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он вступил в силу с 2002 года. Документ являлся одной из мер по укреплению доверия в военной сфере после окончания холодной войны. После выхода из Договора США, в нем остались 33 страны. В их числе Россия, большинство европейских государств и Канада.

Законопроект о выходе России из Договора внес на рассмотрение в Госдуму президент Владимир Путин. Документ разрешал проводить полеты-инспекции над своей территорией для контроля за вооружением. После денонсации договора двумя мировыми державами документ потеряет смысл, но отменять его не будут.