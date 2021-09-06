Собянин рассказал, что день города в Москве отметят скромно и без излишеств

День города в Москве пройдет достаточно скромно из-за пандемии, большого концерта не планируется. Как сообщило «РИА Новости», об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Празднование традиционно пройдет 11 и 12 сентября. Этой осенью Москве исполнится уже 874 года. Однако в условиях коронавируса власти города решили не организовывать массовых гуляний. Собянин пообещал жителям скромные мероприятия.

В парке Зарядье проведут небольшой концерт, по всему городу проведут фестиваль «Цветочный джем». Можно будет вкусно поесть и полюбоваться икебаной. Фейерверк жителям тоже обещают, но пока никто не планирует чего-то более масштабного и массового.

В Зарайске в Подмосковье день города отметили фестивалем воздухоплавания. Все желающие могли на несколько минут подняться в небо на воздушном шаре и насладиться живописными видами. Кроме того, на отдельных площадках провели концерты с участием звезд и спортивные мероприятия для семей.