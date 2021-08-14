День города в Зарайске отметили фестивалем воздухоплавания

В субботу древний подмосковный Зарайск отметил свое 875-летие. В городе прошли концерты, соревнования и мастер-классы, но изюминкой праздника стал фестиваль воздухоплавания.

Все желающие — как жители, так и гости города — могли насладиться красотой архитектуры с высоты птичьего полета. Старт для воздушных шаров начинался на обновленной набережной реки Осетр. Полет для каждого длился совсем недолго, всего пять минут. Но за это время можно успеть оглядеть всю живописную картину Зарайска.

«На самом деле, оно того стоит! Если подниматься на этих шарах, можно увидеть Кремль, можно увидеть Иоанно-Предтеченский собор. Ощущения просто незабываемые даже для тех, кто боится высоты. Можно смело отправляться в путешествие на воздушном шаре, потому что это очень классно!» — рассказала участница фестиваля Алена.

Самым насыщенным днем празднования стала суббота, 14 августа. Для тех, кто увлекается спортом, организовали эстафету, турниры по мини-футболу и баскетболу. По одной из главных улиц прошло торжественное шествие, весь день в городе были открыты интерактивные и творческие площадки. Завершается праздник большим концертом с участием звезд, который проходит в эти минуты. Поздно вечером жителей города ждет салют в честь юбилея Зарайска.