Горячую линию психологической помощи мобилизованным запустили в РГСУ | 360°

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Горячую линию психологической помощи мобилизованным запустили в РГСУ

РГСУ открыл горячую линию психологической и правовой помощи для мобилизованных россиян

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Горячую линию правовой и психологической помощи для мобилизованных россиян, их семей и людей призывного возраста запустили в Российском государственном социальном университете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учебного заведения.

«Все позвонившие по телефону 8 (495) 255-67-67 получат профессиональную юридическую и психологическую поддержку. Звонок доступен ежедневно, с 09:00 до 18:00», — сообщили в вузе.

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Всего в работе горячей линии задействуют свыше 20 психологов — как привлеченных, так и штатных.

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«В нынешнее время циркулируют разные слухи, распространяя недостоверную информацию, подогревают ситуацию противники, запуская намеренную дезинформацию», — отметил ректор университета Андрей Хазин.

По его словам, горячая линия снимет у мобилизованных часть страхов, обнадежит и поддержит людей, дав им самую свежую, достоверную информацию.

Ранее спикер Государственный думы Вячеслав Володин сообщил, что парламент в приоритетном порядке рассмотрит возможность предоставления кредитных каникул для мобилизованных россиян.

Вузы

Частичная мобилизация в РФ

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