Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, какие меры поддержки положены призывникам | 360°

Власть 24 сентября 2022, 01:52 Поделиться Telegram

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Viber «Никто никого не бросит». Власти окажут меры поддержки мобилизованным россиянам Спикер ГД Володин: кредитные каникулы для мобилизованных рассмотрим в приоритетном порядке РИА «Новости»

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Объявленная президентом России частичная мобилизация породила много вопросов не только военного характера, но и экономического. Люди захотели знать, что будет с ипотеками призванных на службу, положены ли им отсрочки, льготы или кредитные каникулы. «360» разбирался, как поддержат мобилизованных россиян.

Льготы и социальные гарантии

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Согласно указу «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», призванные по мобилизации имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту. Для мобилизованных граждан предусмотрены все льготы, положенные участникам спецоперации на Украине, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В перечень входят медицинские, налоговые льготы, бесплатное образование и ежемесячная доплата к пенсии.

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«Важно, что все эти льготы будут распространяться и на тех, кто будет призван в рамках частичной мобилизации. По поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции», — заявила Матвиенко.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила проработать закон о дополнительных социальных гарантиях для участников спецоперации, в том числе призванных по частичной мобилизации. По ее мнению, в законопроекте необходимо прописать нормы для решения трудовых, кредитных и социальных вопросов.

Что делать с ипотекой?

Призванным на воинскую службу по частичной мобилизации придется выплачивать ипотечные кредиты, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат рассказал, что гасить задолженности можно из зарплаты, «которая будет очень высокой».

Оплату можно производить при помощи банковских сайтов, через приложения или при посредничестве родственников, рассказал порталу «Банки.ру» эксперт юридической компании «Доверие & Свобода» Марат Хасянов.

«Если же платить кредит некому, кроме самого заемщика-призывника, то можно обратиться в банк и попросить реструктуризацию или кредитные каникулы», — заявил изданию вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.

Pixabay.com

Центробанк пояснил, как получить отсрочку

ЦБ отметил, что призванные на военную службу граждане могут обратиться за отсрочкой по кредитам на период мобилизации. Микрофинансовым организациям, банкам и кредитным потребительским кооперативам Центробанк рекомендовал проработать специальные программы реструктуризации.

«Также рекомендовано не начислять по договорам неустойку (штрафы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или ипотечного жилья, не выселять из ипотечного жилья, на которое ранее было обращено взыскание», — говорится на официальном сайте Банка России.

Кредиторы и бюро кредитных историй не должны рассматривать реструктуризации как ухудшающие кредитную историю заемщика. Обратиться в банк или кредитную организацию могут близкие родственники мобилизованных граждан: родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки и дедушки. Также можно реструктуризовать кредит близкого родственника, если мобилизованный гражданин был единственным источником дохода, говорится в сообщении.

Кредитные каникулы

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин заявил, что Госдума в приоритетном порядке рассмотрит вопрос о кредитных каникулах и сохранении трудовых гарантий для мобилизованных граждан.

«Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит», — заявил Володин.

Этот законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Также в документе есть пункт, что в случае гибели мобилизованного обязательства по его кредитам прекращаются, но с учетом лимитов, которые определит ЦБ РФ и правительство, сообщило агентство «Интерфакс».

Каникулы подразумевают как приостановление исполнения обязательств по выплате кредита, так и уменьшение размера платежей в течение льготного периода. Срок кредитных каникул определяет заемщик, но он не должен превышать периода мобилизации.

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