СК опубликовал видео с места крушения L-410 в Иркутской области

Следственный комитет показал кадры с места крушения L-410 под Иркутском. Самолет разбился вечером 12 сентября. Специалисты осматривают место происшествия.

На кадрах видны обломки самолета, разбросанные вещи, кресло. Разрушенный самолет лежит в деревьях.

Крушение L-410 произошло вечером 12 сентября в Иркутской области. Самолет следовал из Иркутска в поселок Казачинское. На борту находились два члена экипажа и 14 пассажиров. Четыре человека погибли, 12 пострадали. В больнице остаются 11 человек. Одна женщина после медосмотра покинула больницу. Состояние четырех человек медики оценивают как тяжелое, трое — в реанимации. Их бортом санавиации доставят в Иркутск.

СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспорта. Расследованием обстоятельств случившегося будут заниматься сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России.

Власти Иркутской области выплатят семьям погибшим и пострадавшим компенсации. Родные погибших получат по одному миллиону рублей. Пострадавшие — от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм.