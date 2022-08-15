Горячую линию о школьных товарах, одежде и игрушках запустили в России

Роспотребнадзор в преддверии нового учебного года запустил горячую линию, на которой можно проконсультироваться по вопросам качества и безопасности детских товаров, обуви, одежды, игрушек и школьных принадлежностей. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Горячая линия будет работать с 15 по 26 августа. Специалисты Роспотребнадзора при необходимости также смогут дать пояснения к нормативным требованиям к товарам для детей и подростков.

Рекомендации по выбору школьной формы, ранцев и портфелей ведомство опубликовало на сайте своих территориальных управлений в разных регионах страны. Там же можно найти информацию о том, как организовать рабочее место школьника и его режим дня.

Помимо этого, на сайтах управлений Роспотребнадзора есть номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической горячей линии, а также адреса консультационных центров.

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский в беседе с «360» обратил внимание, что при переходе из детского сада ребенка важно подстроить под новый график и правильно мотивировать его.

«Если мы говорим о ребенке-первокласснике, то главная мотивация — „ты стал взрослым“. У ребенка всегда есть желание быть взрослее. Надо подчеркнуть это», — пояснил эксперт.