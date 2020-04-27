Горячую линию о питании в изоляции открыли для россиян

Диетологи и ученые дадут россиянам советы о правильном питании во время разгула вируса 2019-nCoV. Специально для этого Роспотребнадзор открыл горячую линию.

Основная задача специализированного контакт-центра на базе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» — это помощь людям, которые живут в самоизоляции. По всем вопросам о правильном питании в сложившихся условиях россиян проконсультируют доктора и кандидаты медицинских наук, высококвалифицированные врачи-диетологи. Об этом сообщил сайт Роспотребнадзора.

Специалисты расскажут об основных принципах питания во время самоизоляции и дадут советы по подбору продуктов как для здоровых людей, так и для сограждан с хроническими заболеваниями. Эти услуги контакт-центр будет предоставлять всем желающим бесплатно по номеру 8 (495) 150-95-41.

Ранее опрос показал, что 43% россиян стали тратить на еду больше денег. 22% респондентов признались, что с началом пандемии коронавируса стали больше есть.

Режим самоизоляции ввели в большинстве регионов России 30 марта. Людям запретили без крайней нужды выходить на улицу, чтобы остановить распространение уханьского вируса. На поход за продуктами этот запрет не распространяется. Всего коронавирусом в РФ заразились 80 949 человек. От COVID-19 скончались 747 инфицированных.