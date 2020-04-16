Россияне налегли на еду во время пандемии

«Каждый пятый участник опроса (22%) рассказал, что период самоизоляции внес изменения в его питание. Так, 56% чаще готовят дома, 12% сократили объем съедаемого, 14% добавили более здоровые продукты в свое меню», — приводит агентство результаты исследования.

32% респондентов признались, что во время самоизоляции стали больше есть. Отводят душу вредными продуктами 11% опрошенных.

72% сограждан своих привычек не изменили даже во время самоизоляции — люди по-прежнему ходят за продуктами в магазины. Лишь 9% принявших участие в опросе заказывают продукты онлайн. 55% готовят сами, а 34% — штудируют интернет в поисках рецептов. Опрос провели среди пользователей кулинарного проекта Mail.ru. В нем приняли участие почти три тысячи человек.

С конца марта почти вся Россия живет в режиме жесткой самоизоляции. Из дома можно выходить только за едой или лекарствами. По последним данным, коронавирусом в РФ заразились уже 24 490 человек. Жертвами COVID-19 стали 198 инфицированных.