    16 апреля 2020, 10:47

    Россияне налегли на еду во время пандемии

    Андрей Иванов

    Многие жители России из-за пандемии коронавируса перераспределили свой бюджет. 43% сограждан во время самоизоляции стали тратить больше денег на еду. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опрос Mail.ru.
    Россияне налегли на еду во время пандемии

    «Каждый пятый участник опроса (22%) рассказал, что период самоизоляции внес изменения в его питание. Так, 56% чаще готовят дома, 12% сократили объем съедаемого, 14% добавили более здоровые продукты в свое меню», — приводит агентство результаты исследования.

    32% респондентов признались, что во время самоизоляции стали больше есть. Отводят душу вредными продуктами 11% опрошенных.

    72% сограждан своих привычек не изменили даже во время самоизоляции — люди по-прежнему ходят за продуктами в магазины. Лишь 9% принявших участие в опросе заказывают продукты онлайн. 55% готовят сами, а 34% — штудируют интернет в поисках рецептов. Опрос провели среди пользователей кулинарного проекта Mail.ru. В нем приняли участие почти три тысячи человек.

    С конца марта почти вся Россия живет в режиме жесткой самоизоляции. Из дома можно выходить только за едой или лекарствами. По последним данным, коронавирусом в РФ заразились уже 24 490 человек. Жертвами COVID-19 стали 198 инфицированных.