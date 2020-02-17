Гордон возмутили безнаказанные оскорбления протоиерея Смирнова в адрес женщин

Священник Димитрий Смирнов может ответить перед законом после сравнения гражданских жен с проститутками. Телеведущая и юрист Екатерина Гордон рассказала «360», что ее терпение иссякло, она хочет наказать острослова, и поэтому подала заявление на проверку. Слишком часто резкие высказывания сходили ему с рук.

«Я в этом вопросе являюсь юристом, которого возмущает традиция [Смирнова] безнаказанно оскорблять и позволять себе такие высказывания, в частности, в адрес женщин. Еще я являюсь человеком, который выбрал форму существования, как говорят в народе, „гражданский брак“», — прокомментировала свое заявление на проверку слов священника Екатерина Гордон.

Собеседница напомнила о 282 статье УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По ее словам, коль скоро такая статья существует, есть все основания для привлечения священника к ответственности. Тем более свой комментарий он отпустил при исполнении — в церковном облачении.

Первым о заявлении Гордон в МВД и СК сообщило издание Super. В разговоре с «360» Гордон подтвердила, что обратилась к правоохранителям.

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жен «бесплатными проститутками», с которыми обращаются как с мусором. Гордон уверена, что на этот раз извиняться Смирнов должен за себя сам. Не привлекая других людей. Но священник никаких извинений никому приносить не намерен.