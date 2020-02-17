В РПЦ назвали слова о «бесплатных проститутках» троллингом

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что троллинг отца Дмитрия Смирнова, является всего лишь мнением одного священника.

В своем Telegram-канале представитель РПЦ прокомментировал заявление Смирнова, назвавшего гражданских жен «бесплатными проститутками».

«Троллинг, в форме которого отец Димитрий периодически пытается донести некоторые свои мысли, приносит обратный результат, к сожалению. Это троллинг. Неудачный», — отметил Легойда.

Он подчеркнул, что недопустимо говорить то, что сказал батюшка. Тем более, что про женщин сказал, а «мужиков забыл».

Ранее глава патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) назвал гражданских жен бесплатными проститутками, которые являются временной утехой для мужчин. Он отказался извиняться за свои слова.